Yunanistan alevlerin ortasında! Vatandaşlar sosyal medyadan yardım istedi: Help Greece - Son Dakika

Yunanistan'ın Evia adasındaki orman yangınları büyümeye devam ediyor. Kuvvetli rüzgarlar alevleri köylere doğru sürüyor. Adada iki noktada çıkan yangınlar nedeniyle onlarca ev iş yeri kül olurken 2 binden fazla kişi tahliye edildi. Yunan vatandaşlar ise sosyal medyada 'Help Greece' etiketiyle başlık açarak diğer ülkelerden yangınlarla mücadele eden ülkelerine yardım etmeleri çağrısında bulundu.

AYNI KAMPANYA TÜRKİYE'DE DE BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de 28 Temmuz'dan sonra başlayan orman yangınları için 'Help Turkey' kampanyası büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 2.7 milyon tweet'in atıldığı "Türkiye'ye Yardım Edin" kampanyasına ünlü isimler de dahil olmak üzere çok sayıda kullanıcıdan destek gelirken kampanyaya karşı çıkanların sayısı da azımsanamayacak boyutlara ulaştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada bazı kullanıcılar yardıma destek verirken, bazıları ise Türkiye'yi zayıf gösterdiği gerekçesiyle kampanyaya karşı çıktı. Söz konusu ifadeye karşı olarak açılan 'strongturkey' etiketiyle de yüzlerce tweet atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, orman yangınları ile ilgili bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıklarının saptandığı, suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.