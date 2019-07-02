Yunanistan ana karası ile Türkiye feribotla birbirine bağlandı
1 saat önce
Türkiye ile Yunanistan ana karasını denizden ilk kez bir birine bağlayan feribot seferleri başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:08
ile Yunanistan
ana karasını denizden ilk kez bir birine bağlayan feribot seferleri başladı. Yunanistan'ın Lavrio limanı ile Çeşme
arasında seferlerini gerçekleştirecek feribot hattının açılışına Yunanistan Altyapı Ulaştırma ve Şebekeler Bakanı Christos Spirtzis ile Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özügergin katıldı.
Lavrio'ya gidecek feribotlar Çeşme'den pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gece saat 10'da kalkacak. Feribotlar sabah saat 6'da Yunanistan'a ulaşacak. Aynı günlerde Yunan tarafından kalkacak feribotlarda saat gece 10'da Ege
sularına açılarak ertesi sabah 6'da Çeşme'ye varmış olacak.
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