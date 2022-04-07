Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras: "Türkiye, jeopolitik açıdan kritik güç" - Son Dakika
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Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras: "Türkiye, jeopolitik açıdan kritik güç"

07.04.2022 14:06
Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras: "Türkiye, jeopolitik açıdan kritik güç"

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'da hükümetin Ukrayna'ya ilişkin izlediği dış politikayı eleştirerek, Yunanistan'ın tüm çabalarına rağmen yükselen değerin Türkiye olduğunu belirtti.

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'da hükümetin Ukrayna'ya ilişkin izlediği dış politikayı eleştirerek, Yunanistan'ın tüm çabalarına rağmen yükselen değerin Türkiye olduğunu belirtti.

Girit'te yerel bir televizyon kanalına konuşan Çipras, Yunanistan'ın dış politika tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye güçleniyor"

Çipras, Yunanistan hükümeti ve ülkedeki bazı çevrelerin "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izole edildiği"ne ilişkin iddialarının geçerli olmadığını dile getirerek, "Türkiye güçleniyor. Jeopolitik açıdan kritik bir güç olarak ortaya çıkıyor. Önemli bir bölgesel güç." diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Rusya karşıtı, Batı yanlısı bir politika izleme karşılığında Türkiye'nin Batı'nın gözünde yükselmemesi beklentisi içine girdiğine dikkati çeken Çipras, "Aksi oluyor, biz ortaya çıktıkça Türkiye yükseliyor." ifadesini kullandı.

Çipras, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını da eleştirdi ve Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını Yunanistan'ın çatışmanın bir tarafı olduğunu sembolize edebileceği için desteklemediğini söyledi.

Mariupol'deki sivil halkın Türkiye'nin desteğiyle kurtarılmasının hatırlatılması üzerine de Çipras, Mariupol'de yaşayan yaklaşık 140 bin Yunan asıllı Ukrayna vatandaşına işaret etti ve "Bu insanları kurtarmak için fırsat yaratma veya verme imkanında başarılı olamadık." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut anlaşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde çözülmesini istediklerini vurgulayan Çipras, "Dolayısıyla kıta sahanlığı ve Münsahır Ekonomik Bölge (MEB) alanlarının belirlenmesi için Uluslararası Adalet Divanına olası bir başvuruyu da istiyoruz." diye konuştu.

"Her açıdan kayıptayız"

Çipras, ABD'nin EastMed doğal gaz boru hattından desteğini çekmesine ilişkin olarak da "Burada görüyorum ki biz Batı'ya her şeyi veriyoruz ve Türkiye her şeyi alıyor. Yani sonuçta her açıdan kayıptayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Ana muhalefet, Yunanistan, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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