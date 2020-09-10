Yunanistan arasındaki teknik toplantı bugün yapılacak (2) - Son Dakika

TOPLANTI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığı'nca bugüne ertelenen, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı, NATO Karargahı'nda devam ediyor.