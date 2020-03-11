Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede incelemelerde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ziyaret ettiği Pazarkule Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, "Yunan adli mercilerine ulaşma engeli bize çıkarılacağı için doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne işi götüreceğiz. Yunanistan'ın insan hakları ihlallerini orada belgeleyerek tek tek başvurularda bulunacağız ve davalar açacağız. Eğer AİHM insan haklarını koruyan bir üst mahkemeyse zaten bu delillerle kaçabileceği veya topu taca atabileceği bir ihtimal yok. Biz işi hükümetlerin siyasetlerinden çıkartıp, mahkemelerin objektifliğine emanet etmek istiyoruz. Yunanistan ile ilgili umudum zayıftır. Ama AİHM'de başaracağımıza inanıyorum. Bir tarafta bunlar olurken, birileri de Türkiye'yi suçlama yarışına girmiştir" dedi.

"GERİ KABUL ANLAŞMASINDA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Geri kabul anlaşmasında verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Feyzioğlu, "Geri kabul anlaşması ile Türkiye'de 2 milyon resmi düzensiz göçmen bulunmaktadır ve söz verilen desteğin daha yarısı bile gelmedi. Hangi yüzle bize geri kabul anlaşmasından söz ediyorlar. Bunu bırakın sen 10 bin, 20 bin mülteciyi içeriye almayayım diye Avrupa Birliği'nden acil 700 milyon avroluk fon getirtiyorsun. Biz 2 milyon düzensiz sığınmacı Türkiye'ye gelmişken yapılan anlaşmanın gerekliliği yerine getirilmeden 2,5 milyona dayandı, 2 milyon da aşağıdan Esad'ın ordusunun sürdüğü insan var diyoruz. Hem orada Esad'a dur demeyeceksin hem de Türkiye'nin sınırına potansiyel 1,5-2 milyon mültecinin dayanmasına ses çıkarmayacaksın. Bu lütuf değil, Avrupa Birliği bize lütuf yapmıyor. Bizim kimsenin lütfuna ihtiyacımız yok. Avrupa Birliği'nin yükümlülüğünü yerine getirmesi lazım. AB'nin yükümlülüğünü yerine getirmediği için Türkiye'nin bu yükü kaldırma lüksü kalmamıştır. Buyurun siz bakın diyoruz. Buna AB'nin bir çözüm bulması lazım" diye konuştu.

Bir gazetecinin Yunanistan'ın göçmenlere orantısız güç kullanarak ateşli silahla göçmenleri öldürdüğünü hatırlatması üzerine Feyzioğlu, "Yunanistan tırnak içerisinde bir hukuk devletidir. Arkasına AB'yi almış, Avrupa'nın şımarık çocuğudur. 80 bine yakın FETÖ kaçağını barındırmaktadır ama 3-5 bin göçmen sığınmak istediğinde, ki o göçmenler Yunanistan'da da kalmayacaktır. Ama Yunanistan kapılarında en olmadık eziyetleri yapmaktadır. Bahsettiğiniz husus Yunanistan'ın ne büyük bir çelişki olduğunu göstermektedir" dedi.

(İHA)