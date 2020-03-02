Yunanistan barikatı güçlendirdi - Son Dakika

Yunanistan barikatı güçlendirdi
7 saat önce
Avrupa'ya geçmek için sınırında bekleyenlere sert müdahalelerde bulunan Yunanistan, sınırdaki barikatını güçlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:11 Kaynak: AA
Avrupa'ya geçmek için sınırında bekleyenlere sert müdahalelerde bulunan Yunanistan, sınırdaki barikatını güçlendirdi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'na Yunan askerlerince demir bariyerler ve jiletli teller konuldu.
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