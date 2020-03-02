Yunanistan barikatı güçlendirdi - Son Dakika
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Yunanistan barikatı güçlendirdi

7 saat önce

Avrupa'ya geçmek için sınırında bekleyenlere sert müdahalelerde bulunan Yunanistan, sınırdaki barikatını güçlendirdi.

Avrupa'ya geçmek için sınırında bekleyenlere sert müdahalelerde bulunan Yunanistan, sınırdaki barikatını güçlendirdi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'na Yunan askerlerince demir bariyerler ve jiletli teller konuldu.

Yunanistan barikatı güçlendirdi

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:11 Kaynak: AA
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