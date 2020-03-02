Yunanistan barikatı güçlendirdi - Son Dakika

Avrupa'ya geçmek için sınırında bekleyenlere sert müdahalelerde bulunan Yunanistan, sınırdaki barikatını güçlendirdi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'na Yunan askerlerince demir bariyerler ve jiletli teller konuldu.