Yunanistan Başbakan'ı AB ve NATO'dan destek bekliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'e açılması sonrasında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye, Antalya açıklarında bekleyen Oruç Reis araştırma gemisi için 23 Ağustos'a kadar yeni bir NAVTEX ilan etti. Türkiye'nin Navtex ilanının ardından Yunanistan panikledi. Yunanistan, Savunma Bakanlığı donanmasını alarma geçirdi. Türkiye'nin tavrının doğru olmadığını öne süren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB'den konuyla ilgili destek istedi. Yunan medyasına göre; Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını 'endişe verici' olarak değerlendirdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, 17.00'de de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

EGE'DE SULAR ISINIYOR

Rum medyası da, Oruç Reis ile ilgili gelişmeleri canlı olarak aktarıyor. Rum medyası, Türkiye'nin Ege'deki suları ısıttığını öne süren başlıklar kullanıyor.