Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı - Son Dakika Dünya

Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı

6 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.

Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.


Miçotakis pazar akşamı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sınırlardaki caydırıcılık düzeyini en yüksek seviyeye çıkarma kararı aldığını ve ülkede bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu alınmayacağını söyledi.

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Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:24 
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