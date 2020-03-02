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Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı
6 saat önce
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.
Miçotakis pazar akşamı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sınırlardaki caydırıcılık düzeyini en yüksek seviyeye çıkarma kararı aldığını ve ülkede bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu alınmayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:24
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