Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya Müzesi'ni Ziyaret Ediyor (1)
24 dakika önce
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Çipras, sabah saat 09.30 sıralarında Ayasofya Müzesi'ne geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'da ziyaret sırasında Çipras'a eşlik etti.
Görüntü dökümü:
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-Çipras'ın Ayasofya içindeki görüntüleri - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:03 Kaynak: DHA
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