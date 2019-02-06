Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'da

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'ya geldi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen ve dün Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Çipras, bugün de İstanbul'da bazı ziyaretlerde bulunacak.



İlk ziyaretini Ayasofya'ya gerçekleştiren Çipras ve beraberindeki heyete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik ediyor.



Çipras'ın, Ayasofya'nın ardından Heybeliada Ruhban Okuluna geçmesi bekleniyor.

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