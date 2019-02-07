Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı Ziyaret Ediyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı Ziyaret Ediyor

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret ediyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı Ziyaret Ediyor, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret ediyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyarette Çipras'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Çipras ziyaret için, "Burada bulunmaktan mutluyum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras, yoğun güvenlik önlemleri altında Ayasofya'yı ziyaret etti. Çipras'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Çipras ziyaret için, "Burada bulunmaktan mutluyum" dedi. Ayasofya'yı gezerken restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi alan Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulunu ziyaret edecek. Çipras, 48 yıldır kapalı olan Ruhban Okulunu ziyaret eden ilk Yunan başbakan olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

Politika
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