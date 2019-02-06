Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile Görüşüyor(1)

Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi.





Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'daki Ruhban Okulu ziyaretinin ardından Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Binali Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, Aleksis Çipras'ı, ona eşlik eden Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti sarayın bahçesinde karşıladı.



Görüntü dökümü



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-Çipras ve beraberindekilerin gelişi



-Binali Yıldırım'ın Çiprası karşılaması

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