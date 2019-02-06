Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile Görüşüyor(1)

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile Görüşüyor(1)

10 dakika önce

Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile Görüşüyor(1), System.String[]


Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'daki Ruhban Okulu ziyaretinin ardından Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Binali Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, Aleksis Çipras'ı, ona eşlik eden Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti sarayın bahçesinde karşıladı.

Görüntü dökümü

------------------------

-Çipras ve beraberindekilerin gelişi

-Binali Yıldırım'ın Çiprası karşılaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:59 Kaynak: DHA

Yunanistan, Binali Yıldırım, Alexis Tsipras, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu

Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:09:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile Görüşüyor(1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]