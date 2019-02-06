Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile Görüşüyor(1)

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile Görüşüyor(1)

1 saat önce

YUNANİSTAN Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile Görüşüyor(1), System.String[]
YUNANİSTAN Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'daki Ruhban Okulu ziyaretinin ardından Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Binali Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, Aleksis Çipras'ı, ona eşlik eden Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti sarayın bahçesinde karşıladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:38 Kaynak: DHA

Dolmabahçe Sarayı, Yunanistan, Binali Yıldırım, Alexis Tsipras, Güncel
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