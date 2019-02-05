Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Darbecileri Kabul Etmekten Hoşlanmıyoruz.
19 dakika önce
IHAAW213803-SIY/05-02-2019- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz.
IHAAW213803-SIY/05-02-2019
- Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
, "Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Ancak 8 asker konusunda yargı net karar aldı. Saygılı olmak durumundayız" dedi. 05.02.2019 21: 38: 03 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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