Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Darbecileri Kabul Etmekten Hoşlanmıyoruz.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Darbecileri Kabul Etmekten Hoşlanmıyoruz.

19 dakika önce

IHAAW213803-SIY/05-02-2019- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,
IHAAW213803-SIY/05-02-2019

- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Ancak 8 asker konusunda yargı net karar aldı. Saygılı olmak durumundayız" dedi. 05.02.2019 21: 38: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Politika
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