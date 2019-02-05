Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Resmi Temaslarda ve Çeşitli Ziyaretlerde Bulunmak Üzere...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Resmi Temaslarda ve Çeşitli Ziyaretlerde Bulunmak Üzere...

1 saat önce

IHAAW162922-SIY/05-02-2019- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmi temaslarda ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Resmi Temaslarda ve Çeşitli Ziyaretlerde Bulunmak Üzere..., System.String[]
IHAAW162922-SIY/05-02-2019

- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmi temaslarda ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. 05.02.2019 16: 29: 22 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

Ankara, Yunanistan, Politika
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