Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Resmi Temaslarda ve Çeşitli Ziyaretlerde Bulunmak Üzere...
1 saat önce
IHAAW162922-SIY/05-02-2019- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmi temaslarda ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
IHAAW162922-SIY/05-02-2019
- Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
, resmi temaslarda ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara
'ya geldi. 05.02.2019 16: 29: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:36 Kaynak: İHA
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