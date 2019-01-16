Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Başkanlığındaki Hükümet, Meclisten 148'e Karşı 151 Oyla Güvenoyu...

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Başkanlığındaki Hükümet, Meclisten 148'e Karşı 151 Oyla Güvenoyu...

1 saat önce

IHAAW234538-SIY/16-01-2019- Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras başkanlığındaki hükümet, meclisten 148'e karşı 151 oyla güvenoyu aldı.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Başkanlığındaki Hükümet, Meclisten 148'e Karşı 151 Oyla Güvenoyu..., System.String[]
IHAAW234538-SIY/16-01-2019

- Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras başkanlığındaki hükümet, meclisten 148'e karşı 151 oyla güvenoyu aldı. 16.01.2019 23: 45: 38 TSI
NNNN - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Yunanistan, Hükümet, Politika
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