Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Başkanlığındaki Hükümet, Meclisten 148'e Karşı 151 Oyla Güvenoyu...
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IHAAW234538-SIY/16-01-2019- Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras başkanlığındaki hükümet, meclisten 148'e karşı 151 oyla güvenoyu aldı.
IHAAW234538-SIY/16-01-2019
- Yunanistan
Başbakanı Alexis Çipras başkanlığındaki hükümet, meclisten 148'e karşı 151 oyla güvenoyu aldı. 16.01.2019 23: 45: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
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