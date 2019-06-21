Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi
53 dakika önce
Avrupa Birliği liderlerinin buluştuğu Brüksel zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB’nin Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye’ye açık bir mesaj verdiğini söyledi
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:08
liderlerinin buluştuğu Brüksel
zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras, AB'nin Doğu Akdeniz
krizi konusunda Türkiye
'ye açık bir mesaj verdiğini söyledi.
Akdeniz'de Kıbrıs
Adası açıklarında Ankara
tarafından yürütülen petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin devam etmesi durumunda Türkiye'nin sonuçlarına katlanacağını ifade eden Çipras, diyalog kanallarını da açık tutmayı istediklerini belirtti.
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