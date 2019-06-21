Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi
Son Dakika Dünya Haber

Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi

53 dakika önce

Avrupa Birliği liderlerinin buluştuğu Brüksel zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB’nin Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye’ye açık bir mesaj verdiğini söyledi

Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi, System.String[]
Avrupa Birliği liderlerinin buluştuğu Brüksel zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB'nin Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye'ye açık bir mesaj verdiğini söyledi.

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında Ankara tarafından yürütülen petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin devam etmesi durumunda Türkiye'nin sonuçlarına katlanacağını ifade eden Çipras, diyalog kanallarını da açık tutmayı istediklerini belirtti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:08 
Akdeniz, Yunanistan, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı Edirne pazarına Yunan ve Bulgarlardan yazlık akını Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]