Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da

Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da

47 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine saat 16.30'da özel uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Burada karşılanan Çipras, Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Çipras'ın ziyaretinde iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:51 Kaynak: İHA

Ankara, Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Bölgesinin Duayen İş Adamı Feridun Alpat Yaşamını Yitirdi Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı

Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]