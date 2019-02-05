Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'da

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'da

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'daYunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras, 2 günlük çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'da

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras, 2 günlük çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket eden Çipras, burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanacak. Çipras'ın, burada önce Fuat Oktay daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından gerçekleştirilecek heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde; Türkiye- Yunanistan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:05 Kaynak: DHA

Alexis Tsipras, Dışişleri Bakanı, Ankara, Yunanistan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Bölgesinin Duayen İş Adamı Feridun Alpat Yaşamını Yitirdi Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı

HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 20:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]