Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Erdoğan Mesajı: İlişkimiz Saygı, Sevgi ve Açık Sözlülüğe Dayanıyor

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Erdoğan Mesajı: İlişkimiz Saygı, Sevgi ve Açık Sözlülüğe Dayanıyor

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu, Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

HEYBELİADA'DAKİ RUHBAN OKULU'NU ZİYARET EDECEK

5 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çipras, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirecek.

Çipras'ın 6 Şubat'ta İstanbul'a geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği bilgisi paylaşılmıştı. Çipras, çarşamba günü İstanbul'da Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Çipras, Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olacak.

"AB, KOMŞUMUZA DESTEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMALI"

Çipras, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Yunanistan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Dünya, Güncel
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