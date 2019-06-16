Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras, Doğu Akdeniz için toplantı gerçekleştirdi
Son Dakika Politika Haber

Yunanistan Başbakanı Çipras, Doğu Akdeniz için toplantı gerçekleştirdi

36 dakika önce

Yunanistan'da Fatih gemisinin sondaj faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları Atina'da hareketlilik getirdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Doğu Akdeniz için toplantı gerçekleştirdi, System.String[]
Yunanistan'da Fatih gemisinin sondaj faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları Atina'da hareketlilik getirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı. Toplantıya Savunma Bakanı Evagelos Apostolakis, Dışişleri Bakanı Yorgos Katrungalos, Genelkurmay Başkanı Hristos Hristodulu ve diğer yetkili bakanlar katıldı. Toplantı sonrası Çipras, Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüştü. Çipras basına yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin Kıbrıs'ta tahrik edici tutumunu incelemek için toplandık" dedi.

Çipras, Rumların güvende olduğunu vurgulayarak, "Sayın Anastasiadis ile gelecek günlerdeki Avrupa Birliği liderler zirvesi konusunda hazırlıklar ve Türkiye konusunda alınması gereken kararlar ve eğer sondaj yaptı ise Türkiye aleyhinde yaptırımların uygulanması ihtimalini de konuştuk. Kıbrıs ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlalinin sonuçları olur" diye konuştu. - ATİNA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
Fatih, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim, Onyekuru ve Bruma ikilisini birden istiyor! Soylu: Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez Ekrem İmamoğlu: Vali'ye hakaret etmedim İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 23:37:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras, Doğu Akdeniz için toplantı gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]