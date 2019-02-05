Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras: "Ege'deki Gerginliği Azaltma, Güven Arttırıcı Adımların Atılması...

Yunanistan Başbakanı Çipras: "Ege'deki Gerginliği Azaltma, Güven Arttırıcı Adımların Atılması...

22 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Çipras: "Ege'deki gerginliği azaltma, güven arttırıcı adımların atılması konusunda hem fikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük"

Yunanistan Başbakanı Çipras:
Yunanistan Başbakanı Çipras: " Ege'deki gerginliği azaltma, güven arttırıcı adımların atılması konusunda hem fikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:44 Kaynak: AA

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