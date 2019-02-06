Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na Ziyaret İçin Geldi.
1 saat önce
IHAAW120843-SIY/06-02-2019- Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na ziyaret için geldi.
IHAAW120843-SIY/06-02-2019
- Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na ziyaret için geldi. 06.02.2019 12: 08: 43 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:18 Kaynak: İHA
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