Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na Ziyaret İçin Geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na Ziyaret İçin Geldi.

1 saat önce

IHAAW120843-SIY/06-02-2019- Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na ziyaret için geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na Ziyaret İçin Geldi., System.String[]
IHAAW120843-SIY/06-02-2019

- Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na ziyaret için geldi. 06.02.2019 12: 08: 43 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

Yunanistan, Heybeliada, Politika
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