Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda

Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda

11 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda Çipras okul girişinde mum yaktıİSTANBUL - Yunanistan Cumhurbaşkanı Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'na geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda
Çipras okul girişinde mum yaktı

İSTANBUL - Yunanistan Cumhurbaşkanı Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'na geldi. Çipras'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ederken, Yunan Başbakan okul girişinde mum yaktı
Yunanistan Başbakanı Çipras, bugün saat 12: 00 sıralarında Heybeliada Ruhban Okulu'na geldi. Aleksis Çipras'a ziyarette Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. Çipras okula girdikten sonra mum yaktı. Ardından beraberindekilerle okula girdi. Bu sırada adeta izdiham yaşandı. Çipras'ın okulun içerisinde bulunan kilisede düzenlenen ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

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