Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada'ya Hareket Etti

Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada'ya Hareket Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Ruhban Okuluna gitmek için Kabataş İskelesi'ne geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada'ya Hareket Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Ruhban Okuluna gitmek için Kabataş İskelesi'ne geldi. İskele çevresindeki vatandaşlarla tokalaşan Çipras, ardından bindiği yatla Heybeliada'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras, yoğun güvenlik önlemleri altında Ayasofya'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Yunan Başbakan, Heybeliada'daki Ruhban Okulunu ziyaret etmek için Kabataş İskelesi'ne geldi. İskelenin çevresindeki vatandaşlarla ve esnafla selamlaşarak tokalaşan Çipras ve beraberindekiler iskelede bekleyen yata bindi. Çipras'a eşi Peristera Baziana ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Çipras'ın binmesiyle yat Heybeliada'ya hareket ederken, yata gazetecileri taşıyan bir yat daha eşlik etti. Çipras'ın ziyareti için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çipras, 48 yıldır kapalı olan Ruhban Okulunu ziyaret eden ilk Yunan Başbakan olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Heybeliada, Yunanistan, Politika
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