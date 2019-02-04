Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye Ziyareti

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye Ziyareti

56 dakika önce

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yapacağı çalışma ziyaretinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye Ziyareti, System.String[]
Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yapacağı çalışma ziyaretinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Çipras'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 5-6 Şubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı hatırlatıldı.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği kaydedilen açıklamada, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların da ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Politika
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