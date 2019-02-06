Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulu'ndan Ayrıldı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Ali AKSOYER/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Ali AKSOYER/ İstanbul DHA



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı.



Çipras'ın bu ziyaretiyle ilk kez bir Yunanistan Başbakanı Ruhban Okulu'na gelmiş oldu.



Ruhban Okulu merdivenlerine çıkan Çipras ilk olarak Fener Rum Patriği Bartolomeos ile fotoğraf çektirdi. Ardından Çipras kendisini takip eden basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi ve Türkçe "Teşekkürler" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Çipras'ın çıkışı



Çipras ve Bartholomoes'un fotoğraf çektirmesi



Çipras'In gazetecilerle fotoğraf çektirmesi



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