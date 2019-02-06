Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulu'ndan Ayrıldı

Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulu'ndan Ayrıldı

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Ali AKSOYER/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı.

Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulu'ndan Ayrıldı, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Ali AKSOYER/ İstanbul DHA 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı. 

Çipras'ın bu ziyaretiyle ilk kez bir Yunanistan Başbakanı Ruhban Okulu'na gelmiş oldu. 

Ruhban Okulu merdivenlerine çıkan Çipras ilk olarak Fener Rum Patriği Bartolomeos ile fotoğraf çektirdi. Ardından Çipras kendisini takip eden basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi ve Türkçe "Teşekkürler" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Çipras'ın çıkışı

Çipras ve Bartholomoes'un fotoğraf çektirmesi

Çipras'In gazetecilerle fotoğraf çektirmesi

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

İstanbul, Yunanistan, Güncel
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