Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulu'ndan Ayrıldı
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Ali AKSOYER/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Ali AKSOYER/ İstanbul DHA
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı.
Çipras'ın bu ziyaretiyle ilk kez bir Yunanistan Başbakanı Ruhban Okulu'na gelmiş oldu.
Ruhban Okulu merdivenlerine çıkan Çipras ilk olarak Fener Rum Patriği Bartolomeos ile fotoğraf çektirdi. Ardından Çipras kendisini takip eden basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi ve Türkçe "Teşekkürler" dedi.
Görüntü Dökümü:
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Çipras'ın çıkışı
Çipras ve Bartholomoes'un fotoğraf çektirmesi
Çipras'In gazetecilerle fotoğraf çektirmesi
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:11 Kaynak: DHA
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