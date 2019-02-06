Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulu'ndan Ayrıldı
25 dakika önce
YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı.
YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras
, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı.
Çipras'ın bu ziyaretiyle ilk kez bir Yunanistan
Başbakanı Ruhban Okulu'na gelmiş oldu.
Ruhban Okulu merdivenlerine çıkan Çipras ilk olarak Fener Rum Patriği
Bartolomeos ile fotoğraf çektirdi. Ardından Çipras kendisini takip eden basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi ve Türkçe "Teşekkürler" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:48 Kaynak: DHA
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