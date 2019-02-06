Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Ayasofya'ya Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyarette Çipras'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras, yoğun güvenlik önlemleri altında Ayasofya'yı ziyaret etti. Çipras'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Çipras ziyaret için, "Burada bulunmaktan mutluyum" dedi. Ayasofya'yı gezerken restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi alan Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulunu ziyaret edecek. Çipras, 48 yıldır kapalı olan Ruhban Okulunu ziyaret eden ilk Yunan başbakan olacak.



(Ufuk Kıvık/İHA)

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