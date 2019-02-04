Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye Geliyor

Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye Geliyor

51 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI, Yunanistan Bas¸bakanı ve Dıs¸is¸leri Bakanı Aleksis C¸ipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI, Yunanistan Bas¸bakanı ve Dıs¸is¸leri Bakanı Aleksis C¸ipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Bas¸bakanı Aleksis C¸ipras'ın, 5-6 S¸ubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilerek, "Ziyaret sırasında gerc¸ekles¸tirilecek go¨ru¨s¸melerde, Tu¨rkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilis¸kiler tu¨m boyutlarıyla go¨zden gec¸irilecek, is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi ic¸in atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Go¨ru¨s¸melerde ikili ilis¸kilerin yanısıra, bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸melere ilis¸kin go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:02 Kaynak: DHA

Politika
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