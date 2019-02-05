Yunanistan Başbakanı Çipras: "(Türkiye'yle) Bölgemizdeki Sorunlara Mahkum Olmak Niyetinde Değiliz....
38 dakika önce
Yunanistan Başbakanı Çipras: "(Türkiye'yle) Bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz"
Yunanistan
Başbakanı Çipras: "( Türkiye
'yle) Bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:29 Kaynak: AA
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