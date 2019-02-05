Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras: "(Türkiye'yle) Güvenlik Konularındaki İşbirliğimizi Güçlendirme...

Yunanistan Başbakanı Çipras: "(Türkiye'yle) Güvenlik Konularındaki İşbirliğimizi Güçlendirme...

32 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Çipras: "(Türkiye'yle) Güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kaldık"

Yunanistan Başbakanı Çipras:
Yunanistan Başbakanı Çipras: "( Türkiye'yle) Güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kaldık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:35 Kaynak: AA

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