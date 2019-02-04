Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye Ziyareti Öncesi Aa'ya Konuştu: "Hem Halklarımıza Hem de...

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye Ziyareti Öncesi Aa'ya Konuştu: "Hem Halklarımıza Hem de...

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu: "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli"

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye Ziyareti Öncesi Aa'ya Konuştu:
Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu: "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Güncel
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