Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye Ziyareti Öncesi Aa'ya Konuştu: "Hem Halklarımıza Hem de...

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu: "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli"

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu: "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli"

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