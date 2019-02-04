Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye Ziyareti Öncesi Aa'ya Konuştu: "Hem Halklarımıza Hem de...
1 saat önce
Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu: "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli"
Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu: "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli"
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:07 Kaynak: AA
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