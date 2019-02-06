Yunanistan Başbakanı Çipras Yunanistan Başkonsoloğu'nda

Yunanistan Başbakanı Çipras Yunanistan Başkonsoloğu'ndaİSTANBUL - İstanbul'daki temaslarını sürdüren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından İstiklal Caddesi'nden bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras Yunanistan Başkonsoloğu'nda



İSTANBUL - İstanbul'daki temaslarını sürdüren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından İstiklal Caddesi'nden bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bir takım ziyaretler kapsamında geldiği İstanbul'da akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından saat 19: 00'da Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geldi. Yunanistan Başkonsolosluğunun önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, özel harekat polislerinin balkon ve çatılara konuşlandığı görüldü. Saat 19: 00'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan Başkonsolosluğu önüne geldiği sırada İstiklal Caddesi kısa bir süreliğine yaya trafiğine kapatıldı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras içeri girdiği el salladığı ve vatandaşlarıyla kısa bir süre sohbet ettiği görüldü. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras daha sonra konsolosluğa girdi.

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