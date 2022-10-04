Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi

04.10.2022 23:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede Yunanistan-ABD ilişkilerinin "son derece iyi bir seviyede" olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki askeri iş birliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.

Dedeağaç'ın stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'ya enerji akışında önemli bir giriş kapısı olmasının yanı sıra Amazon, Microsoft ve Google gibi firmaların yatırımlarıyla data stok ve yönetimi alanında da önemli bir merkez haline geldiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu savunarak görüşmede bu iddialara yer veren Miçotakis, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde diyalogdan yana olduğunu öne sürdü.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in başkanlık ettiği heyete, ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi - Son Dakika

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