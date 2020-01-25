Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Elazığ depremine ilişkin mesaj - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Elazığ depremine ilişkin mesaj - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Elazığ depremine ilişkin mesaj

6 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Elazığ depremine ilişkin mesaj, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, " Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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