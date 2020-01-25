Son Dakika › Güncel › Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Elazığ depremine ilişkin mesaj - Son Dakika
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Elazığ depremine ilişkin mesaj
6 saat önce
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, " Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi