Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Elazığ depremine ilişkin mesaj - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, " Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.