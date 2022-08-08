Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dinleme skandalına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dinleme skandalına ilişkin açıklama Açıklaması

08.08.2022 15:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dinleme skandalına ilişkin açıklama Açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis'in istifasına neden olan dinleme skandalına ilişkin, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis'in istifasına neden olan dinleme skandalına ilişkin, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." dedi.

Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, muhalefet partisi PASOK'un yeni lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'e yönelik telefon dinleme skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu olayın, EYP'nin eksikliklerini ortaya çıkardığını dile getiren Miçotakis, "Her şey yasal olarak yapılmasına rağmen EYP, bu özel eylemin siyasi boyutunu hafife aldı. Kanuni açıdan doğruydu ancak siyasi olarak kabul edilemezdi." şeklinde konuştu.

Miçotakis, telefon dinleme skandalı sonucu Yunan halkının EYP'ye güveninin zarar gördüğünün altını çizerek, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." ifadelerini kullandı.

Çeşitli sınamalara karşı EYP'nin katkısının göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Miçotakis, "EYP'in güçsüz olmasını isteyen pek çok düşman var. Yunanistan dışında bazı karanlık güçler, ülkede herhangi bir istikrarsızlık planı üzerinde çalışıyorlarsa, Yunanistan'ın güçlü olduğunu bilmeliler." dedi.

Suç duyurusunda bulunulmuştu

Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak, telefonunun casus bir yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.

Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in, 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programına yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görülmüştü.

Gazetecinin telefonunda da tespit edilmişti

Nisanda ise Yunan gazeteci Koukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti.

IPI'nın açıklamasında, Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiği kaydedilmişti.???????

EYP Başkanı ve Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etmişti

Bu olayların ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, kurumun dinleme faaliyetlerindeki "dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

YORUMLAR
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Yunanistan'da istihbaratın muhalefet liderini dinlemesi sonrası açıklama yapan Miçotakis: Haberim yoktu Yunanistan'da istihbaratın muhalefet liderini dinlemesi sonrası açıklama yapan Miçotakis: Haberim yoktu Miçotakis: 'Bilseydim buna asla izin vermezdim' Miçotakis: 'Bilseydim buna asla izin vermezdim'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dinleme skandalına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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