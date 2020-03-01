Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek... - Son Dakika
Son Dakika Politika Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek... - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek...

19 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere TSİ 19.00'da ulusal güvenlik konseyini topluyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek..., System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere TSİ 19.00'da ulusal güvenlik konseyini topluyor. - ATİNA

Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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