Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek... - Son Dakika

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek...
19 dakika önce
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere TSİ 19.00'da ulusal güvenlik konseyini topluyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere TSİ 19.00'da ulusal güvenlik konseyini topluyor. - ATİNA
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