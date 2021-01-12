Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak

Türkiye- Yunanistan ilişkilerinin 2021 yılında daha iyi bir düzeye geleceğine inandığını söyleyen Miçotakis, 2016 yılında kesilen ve 25 Ocak'ta tekrar başlayacak olan istikşafi görüşmelerin 61.turu için "Bu görüşmelerin başlatılmasını en başından beri arzu ediyorduk. Türkiye ile oturup konuşmak, hiç konuşmamaktan çok daha iyidir. Önemli olan bu görüşmelerin bir çerçevesi olmasıdır. Türkiye ile aramızdaki Ege ve şimdi de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Miçotakis buna örnek olarak, 'Yunanistan'ın gerek İtalya gerekse Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmaları ve Yunanistan'ın kuzeybatı komşusu Arnavutluk ile arasındaki deniz yetki alanlarını belirlemek için tarafların Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gitmeyi kabul etmesini' gösterdi.

"UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER BULMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'nin zaman zaman gündeme getirdiği "Ege'deki bazı adaların aidiyeti, silahlandırılmaları" gibi konuların hiçbir Yunan hükümeti tarafından tartışılamayacağını vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ile uzun vadeli çözümler bulmayı hedefliyoruz. Bu hem Türkiye'nin yararına olacak hem de Türkiye'nin AB ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir" görüşünü savundu.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMASINI ARZU ETMİYORUZ"

AB'nin son zirvesinde Türkiye ile ilgili aldığı kararlara değinen bir soruyu yanıtlarken de Miçotakis, "AB ülkelerinin Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uygulamasını arzu etmiyoruz. Ancak AB'nin yaptırımlarla ilgili uyarısı, Türkiye'nin bölgede provokatif eylemlerden kaçınmasını öngörüyor. Türkiye'den uzun vadeli süreklilik ve tutarlılık göstermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Miçotakis son olarak Yunanistan'ın gerek Arap ülkeleriyle geliştirdiği yakın ilişkiler, gerekse kurduğu ittifaklara paralel olarak, savunmasını da güçlendirmekle "Uluslararası hukuk kuraları çerçevesinde tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümünü arzu ettiğini" dile getirdi.