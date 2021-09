Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Amerika Başpiskoposu Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti - Son Dakika

?unanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, New York'ta Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal ettiği bildirildi.

Yunan basınında hükümet kaynaklarına dayandırılarak verilen habere göre, Başbakan Miçotakis, Başpiskopos Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal etti.

Görüşmenin iptal edilmesinin sebebi olarak Miçotakis'in programına, Elpidoforos ile planlanan görüşmenin saatinde Wall Street yayın kurulu ile randevu eklenmesi gösterildi.

Atina, Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu

Başpiskopos Elpidoforos'un, Miçotakis'e, 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'ndaki Aziz Nikolas Kilisesi'ni gezdirmesi planlanıyordu ancak Elpidoforos'un, New York'taki Türkevi'nin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu açılış törenine katılması Atina'da rahatsızlık yaratmış, Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu bu rahatsızlığı net bir şekilde dile getirmişti.

İkonomu, yaptığı açıklamada "Elpidoforos'un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor." diye konuşmuştu.