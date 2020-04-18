Son Dakika › Dünya › Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Artık Avrupa'nın kara koyunu değiliz - Son Dakika Dünya
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Artık Avrupa'nın kara koyunu değiliz
25 dakika önce
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan toplumunun koronavirüs salgını ile mücadelede disiplinli ve dayanıklı olduğunu belirterek ülkesinin artık "Avrupa'nın kara koyunu" yani yüz karası olmadığını söyledi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan toplumunun koronavirüs salgını ile mücadelede disiplinli ve dayanıklı olduğunu belirterek ülkesinin artık 'Avrupa'nın kara koyunu' yani yüz karası olmadığını söyledi.
Yunanistan'ın koronavirüs krizinin üstesinden geleceğinden emin olduğunu dile getiren Miçotakis, salgının finansal etkilerinin de geçici olacağını savundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:38
Son Dakika DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi