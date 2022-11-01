Miçotakis'ten Rusya itirafı: AB'nin tüm yaptırımlarına katılmamızın sonucunda bedel ödedik, tüm Ruslar Türkiye'ye gitti - Son Dakika
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Miçotakis'ten Rusya itirafı: AB'nin tüm yaptırımlarına katılmamızın sonucunda bedel ödedik, tüm Ruslar Türkiye'ye gitti

01.11.2022 21:33

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rusya'ya uyguladıkları yaptırımların bedelini ödediklerini söyleyerek, "AB ile tüm yaptırımlara katılmamızın sonuçlarını yaşadık. Zira, pratikte bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye'ye gitti." dedi.

Miçotakis ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Miçotakis, dün Ukrayna'daki altyapı tesislerine yapılan ve sivillerin ölmesine yol açan saldırıları kınadığını ifade etti.

"YAPTIRIMLAR NEDENİYLE BEDEL ÖDEDİK"

Miçotakis, başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerin ikna edilmesi için iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Yunanistan'ın, Rus turistlerin Avrupa Birliğini (AB) ziyaret etmesine ilişkin bir yasağı prensipte desteklemediğini belirten Miçotakis, "Ancak bir turizm destinasyonu olarak, AB ile tüm yaptırımlara katılmamızın sonuçlarını yaşadık. Zira, pratikte bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye'ye gitti." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Yunanistan'ın yaptırımlar nedeniyle böyle bir bedel ödediğini belirterek, "Doğru yaptığımıza inanıyorum." dedi.

"TÜRKİYE İLE AYNISINI YAPMAMAMIZ İÇİN BİR SEBEP YOK"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların deniz alanlarının belirlenmesine yönelik olduğunu savunan Miçotakis, "Deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşmayı Mısır'la imzaladık. Bölgede savaş içinde bulunan İsrail ve Lübnan da (deniz yetki alanlarının) belirlenmesine yönelik bir anlaşma imzalamayı başardı. Dolayısıyla, Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok." diye konuştu.

ESTONYA'DAN YUNANİSTAN'A İŞBİRLİĞİ MESAJI

Kallas da Yunanistan ve Estonya'nın çok sayıda ortak noktası olduğunu ifade ederek, iki ülkenin dijital alanda ve denizcilikte iş birliği yapabileceğini söyledi. Savaşta sivillerin uğradığı zarara değinen Kallas, "Ukrayna'ya olan askeri, ekonomik, insani ve siyasi desteğimizi sürdürmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Türkiye, Rusya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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