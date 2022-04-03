Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Buça'daki sivil ölümlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'nın Buça kentinde "sivillere karşı işlenen suçların faillerinin hesap vermesi gerektiğini" belirtti.

Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade ederek, "Buça'da sivillere karşı işlenen suçlar dehşete düşürdü. Failler hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.