ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme - Son Dakika
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ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme

04.10.2022 20:42

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Maximos Sarayı'nda Amerikalı parlamenterleri misafir etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Miçotakis, ABD ile askeri ilişkilerinin her geçen gün daha da ileri gittiğini ve iki ülkenin uyumunun mükemmel olduğunu söyledi. Miçotakis'in bu sözleri, "ABD ile askeri ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyip, Türkiye'ye göndermede bulunuyor" şeklinde yorumlandı.

HABERLER.COM/ DIŞ HABERLER

Ege Adaları'ndaki gerginliğin devam ettiği süreçte Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in attığı adımlar, hem Türk hem de dünya medyası tarafından adım adım takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasına verdiği demeçte Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden Miçotakis, bu sefer de ABD'lilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin hukuksuz adımlar attığını öne sürdü.

SARAYDA AĞIRLADI

Miçotakis, Büyükelçi George Tsounis'in katılımıyla Maximos Sarayı'nda Amerikalı parlamenterleri ağırladı. Saatler süren görüşmenin ardından Miçotakis'ten görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

"ASKERİ İŞBİRLİĞİMİZ İLERLİYOR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, açıklamasında "Yunanistan'ın tutumu uluslararası deniz hukuku ve iyi komşuluk ilkelerine dayanıyor. Türkiye tarafının hukuksuz adımları var. Bugün ABD'li heyetle bölgedeki son durumu ele aldık. Yunanistan ve ABD'nin diyaloğu mükemmel. İki ülkenin askeri işbirliği de her geçen gün daha ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GÖNDERMEDE BULUNUYOR"

Miçotakis'in bu sözleri, uzmanlar da tarafından da yorumlandı. Uzmanlar, Miçotakis'in ABD ve Yunanistan arasındaki işbirliğine vurgu yaparak Türkiye'ye "Arkamızda ABD var" göndermesinde bulunduğunu belirtti.

TÜRKİYE'Yİ DE ŞİKAYET ETMİŞ

Diğer yandan Yunan basınında ABD- Miçotakis görüşmesine ilişkin dikkat çeken bilgilere de yer verildi. Yunan basını, Miçotakis'in Türk tarafının saldırgan olduğu iddiası ve Yunanistan'ın ulusal egemenlik haklarına yönelik olumsuz söylemlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili ABD heyetine bilgi verdiğini yazdı.

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Yunanistan, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme - Son Dakika


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