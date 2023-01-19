Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre, Türkiye ile çözüm olası - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre, Türkiye ile çözüm olası

19.01.2023 21:36
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre, Türkiye ile çözüm olası

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın sorunlarına masada çözüm bulabileceğine inandığını, iki ülke arasında bir savaşı olası görmediğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın sorunlarına masada çözüm bulabileceğine inandığını, iki ülke arasında bir savaşı olası görmediğini belirtti.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir söyleşiye katılan Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında son üç yıldır bir hayli gerginlik yaşandığını, sorunlar için çözüm bulunabileceğini savundu.

Miçotakis, gazeteci Fareed Zakaria'nın yönelttiği; Meis Adası'na ilişkin bir tehlike olup olmadığına, Türkiye ile savaşa girilip girilmeyeceğine ilişkin soruyu, "Türkiye ile savaşa gitmeyeceğiz." şeklinde cevapladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorunun Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu savunan Miçotakis, "Türkiye ile mantıklı yetişkinler gibi oturup temel sorunumuzu çözebiliyor olmamız gerek." dedi.

Miçotakis, bunun, Ege'nin coğrafi yapısı nedeniyle komplike bir sorun olduğunu ileri sürerek Yunanistan'ın benzer sorunları çözmek için İtalya ve Mısır ile anlaşma yaptığını ifade etti.

Yunanistan ve Türkiye'de seçimlerin yakın tarihlerde yapılacak olmasına dikkati çeken Miçotakis, "Bence gerginliği azaltmak, ortak çıkar konularında çalışmak, anlaşmazlıklarımız olduğunda mutabık kalmak için yöntemler var." diye konuştu.

Miçotakis, anlaşmazlıkların dahi medeni bir şekilde ortaya konulabileceğini savunarak "Birbirimizi tehdit etmemiz, üst uçuş veya bunun gibi kaza riskini artıracak provokatif eylemlerde bulunmamız gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok kez konuştuklarını vurgulayan Miçotakis, "Çok zor zamanlarımız olmuş olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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