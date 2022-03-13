Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

13.03.2022 17:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geçerek burada Bartholomeos ile bir araya geldi. Basına kısa bir görüntü veren ikili yaklaşık 45 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Miçotakis görüşmesinin ardından Yunanistan'a dönmek için Atatürk havalimanına hareket etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü - Son Dakika


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