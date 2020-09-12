Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alıyoruz - Son Dakika
BBC

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alıyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücünün artırılacağını ve Fransız yapımı 18 adet Rafale savaş uçağının derhal alınacağını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik Uluslararası Fuarı'nın açılışı törenindeki konuşmasındada Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücünün artırılacağını söyledi.

Yunanisatan başbakananının Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, Yunanistan'ın Fransız yapımı silah sistemleri alması konusunda görüş birliği sağlanmıştı.

Bu çerçevede Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransız yapımı 18 adet Rafale savaş uçağının derhal alınacağını açıkladı.

10 milyar euro düzeyinde olacağı belirtilen 10 yıllık silahlanma programında ayrıca dört yeni fırkateyn ile deniz kuvvetlerine 4 adet helikopterin satın alınması, Yunan deniz kuvvetlerine ait dört eski fırkateynin yenilenmesi, roket ve torpil alımlarını öngören projeler yer alıyor.





Miçotakis Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne beş yıl içinde 15 bin kişilik personel alınacağını, ordunun siber saldırıların önlenmesi için yeni programlar geliştireceğini ve elektronik sisteminin yenileceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 10 yıldan bu yana silah satın almayan Yunanistan'ın bu silahlanma projesinin "halkın kendisini güvende hissetmesi için zorunlu olduğunu" söyledi.

Miçotakis Türkiye'nin Avrupa'nın doğu sınırlarını tehdit ettiğini öne sürerek "Türkiye bölgedeki barışı torpilliyor, Yunanistan ise bir barış ülkesidir" dedi.

Deniz yetki alanlarının belirlenmesi için Türkiye ile diyaloga kararlılıkla hazır olduğunu belirten Miçotakis, tarafların bu konuda anlaşamaması olasılığında konunun Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi önerisini yineledi.

Miçotakis, konuşmasında ayrıca pandemi dolayısıyla geliri azalan çalışan sınıfın ve işverenlerin mali durumuna katkı sağlamak amacıyla bir dizi vergi indirimleri yapılmasına karar verildiğini de açıkladı.

Miçotakis'in pazar günü Selanik'te düzenleyeceği yıllık basın toplantısında da Türkiye'ye yeni mesajlar vermesi bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alıyoruz

Yunanistan, Türkiye, Fransa, Savaş, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:12

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alıyoruz - Son Dakika Dünya

BBC
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