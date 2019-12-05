Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Göçmen meselesi tüm Avrupa'yı etkiliyor"
Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Göçmen meselesi tüm Avrupa'yı etkiliyor' - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Göçmen meselesi tüm Avrupa'yı etkiliyor"

6 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göç meselesinin bir Yunan-Türk sorunu olmadığını, tüm Avrupa Birliğini (AB) etkilediğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis:

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göç meselesinin bir Yunan-Türk sorunu olmadığını, tüm Avrupa Birliğini (AB) etkilediğini söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Avrupa Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile bir araya gelen Miçotakis, Yunanistan'ın göçmen ve mülteci meselesini göğüslemesi için Avrupa'nın desteğine güvendiğini ifade etti.

Miçotakis, "Göç meselesi bir Yunan-Türk sorunu değil. AB'yi bütün olarak etkileyen bir konu. Bununla başa çıkmak için AB'den istikrarlı bir politika ve Komisyon ile Yunan yetkililerin başarılı bir iş birliği yapmasını bekliyoruz." dedi.

Avrupa Komisyonunun İçişleri Komiseri Johansson, göç meselesi ile ilgili olarak ortak politika geliştirilmesinin önemine işaret ederek, sorunun sadece Yunanistan'ı değil tüm AB'yi ilgilendirdiğini vurguladı.

"Bu çözülmesi gereken acil bir konu." diyen Johansson, Yunanistan'ın göç konusunda şu ana kadar önemli adımlar attığını kaydetti.

1 Aralık'ta göreve başlayan Schinas ve Johansson'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmaları bekleniyor.

Yunanistan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğuzhan Özyakup Abdullah Avcı'ya ayrılmak istediğini söyledi
İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 00:25:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Göçmen meselesi tüm Avrupa'yı etkiliyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]