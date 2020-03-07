"Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz' - Son Dakika

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz"

7 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz" dedi.

Özel bir TV kanalında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iddialarına cevap veren İletişim Başkanı Altun, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Dünyanın en çok mülteciye ev sahibi yapan ülkesi olan Türkiye, Suriye ve diğer yerlerden gelen düzensiz göç dalgalarına karşı bir duvar görevi görmektedir. Avrupa Birliği, 2016 mülteci anlaşmasında verdiği maddi destek ve gönüllü kabul gibi sözlerini tutmamıştır. Bunun sonucunda Türkiye, kaynaklarını Avrupa'ya giden mültecileri durdurmak yerine İdlib'den gelebilecek muhtemel bir dalgayı karşılamaya yönlendirmiştir. Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz, birilerini suçlamak yerine düzensiz göçün temelinde yatan Suriye iç savaşını durdurmaktır" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Fahrettin Altun, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü
Eşini uyurken baltayla öldüren kişi, tavana ip atıp kendini astı Putin'e "Kafir" diyen İranlı komutan, Suriye'de öldürüldü Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti
15:20 Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı
14:45 Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 16:04:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]