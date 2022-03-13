Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'dan ayrıldı

13.03.2022 18:44
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'dan ayrıldı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'dan ayrıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'dan ayrıldı.

Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kabulün ardından Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğunda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Miçotakis görüşmeden sonra Atatürk havalimanına gelerek, Yunanistan'a hareket etti.

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Son dakika gündem: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı Son dakika gündem: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayine katıldı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayine katıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika


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